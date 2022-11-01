Шойгу заявил о выполнении всеми регионами плана по частичной мобилизации
Все российские регионы мобилизовали установленное количество военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
«На начальном этапе (частичной мобилизации) имели место недостатки в деятельности военкоматов, нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты: все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», – сказал он.
Шойгу также поблагодарил российских парламентариев за принятие законов, направленных на поддержку мобилизованных и членов их семей.
Кроме того, министр на совещании заявил об отправке в районы проведения специальной военной операции 87 000 мобилизованных, к работе с мобилизованными, по его данным, привлечено свыше 3 000 инструкторов.
28 октября Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.
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