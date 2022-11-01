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Шойгу заявил о выполнении всеми регионами плана по частичной мобилизации

Ведомости

Все российские регионы мобилизовали установленное количество военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

«На начальном этапе (частичной мобилизации) имели место недостатки в деятельности военкоматов, нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты: все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», – сказал он.

Шойгу также поблагодарил российских парламентариев за принятие законов, направленных на поддержку мобилизованных и членов их семей.

Кроме того, министр на совещании заявил об отправке в районы проведения специальной военной операции 87 000 мобилизованных, к работе с мобилизованными, по его данным, привлечено свыше 3 000 инструкторов.

28 октября Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных