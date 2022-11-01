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ООН, Турция и Украина договорились не осуществлять вывоз украинского зерна 2 ноября

Ведомости

ООН, Турция и Украина решили не планировать на 2 ноября движение судов в рамках реализации зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на представительство ООН в объединенном координационном центре.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что для возобновления работы в рамках зерновой сделки России необходимы гарантии Киева по неиспользованию гумкоридора в военных целях.

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН. Минобороны же вечером 31 октября объявило о приостановке движения по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал 29 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально. А часть сделки, предусматривающая отмену ограничений на вывоз российской продукции, не была реализована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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