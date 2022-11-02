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Политика

В ООН приветствовали возвращение России в зерновую сделку

Ведомости

Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла оценил положительно решение России вернуться к выполнению соглашения по украинскому зерну.

«Я приветствую возвращение России к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорта продовольствия и удобрений с Украины», — написал Абдулла в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил роль Турции в разрешении ситуации и поблагодарил Анкару за содействие. Абдулла заявил, что ждет возобновление сотрудничества со всеми сторонами сделки. 

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в разговоре с телеканалом CNN также заявила, что рада решению России по зерновой сделке. Она отметила, что инициатива «позволяет обеспечить мир необходимым продовольствием».

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

Москва заявила о приостановке выполнения соглашения 29 октября на фоне атаки кораблей Черноморского флота Украиной при помощи беспилотников. В Минобороны РФ пояснили, что эти суда обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

30 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия приостановила участие в зерновой сделке, а не вышла из нее. Это было сделано для того, чтобы ООН воздействовала на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. 1 ноября в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что возобновление работы России в рамках инициативы возможно только при условии гарантий Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных