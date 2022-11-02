В ООН приветствовали возвращение России в зерновую сделку
Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла оценил положительно решение России вернуться к выполнению соглашения по украинскому зерну.
«Я приветствую возвращение России к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорта продовольствия и удобрений с Украины», — написал Абдулла в своем Twitter-аккаунте.
Он отметил роль Турции в разрешении ситуации и поблагодарил Анкару за содействие. Абдулла заявил, что ждет возобновление сотрудничества со всеми сторонами сделки.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в разговоре с телеканалом CNN также заявила, что рада решению России по зерновой сделке. Она отметила, что инициатива «позволяет обеспечить мир необходимым продовольствием».
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
Москва заявила о приостановке выполнения соглашения 29 октября на фоне атаки кораблей Черноморского флота Украиной при помощи беспилотников. В Минобороны РФ пояснили, что эти суда обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
30 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия приостановила участие в зерновой сделке, а не вышла из нее. Это было сделано для того, чтобы ООН воздействовала на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. 1 ноября в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что возобновление работы России в рамках инициативы возможно только при условии гарантий Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.
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