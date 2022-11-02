В ООН приветствовали возвращение России в зерновую сделку

30 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия приостановила участие в зерновой сделке, а не вышла из нее. Это было сделано для того, чтобы ООН воздействовала на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. 1 ноября в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что возобновление работы России в рамках инициативы возможно только при условии гарантий Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.