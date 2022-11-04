Байден заявил, что США намерены «освободить» Иран
Президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в Калифорнии 3 ноября заявил, что Иран скоро станет «свободным», не пояснив, что он имел в виду. Об этом сообщает Bloomberg.
Выступление Байдена было посвящено оказанию медицинской помощи американским ветеранам Ирака и Афганистана. Во время своей речи президент сделал паузу и сказал: «Не беспокойтесь, мы собираемся освободить Иран. Они довольно скоро освободят сами себя».
3 ноября МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику на фоне протестов, которые начались в Иране 18 сентября после смерти иранской девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. Кроме того, в МИДе заявили о «жестких действиях» полиции.
31 октября американский спецпредставитель Роберт Мэлли заявил на онлайн-семинаре, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана (СВПД, или «ядерная сделка») из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу.