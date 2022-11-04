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Байден заявил, что США намерены «освободить» Иран

Ведомости

Президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в Калифорнии 3 ноября заявил, что Иран скоро станет «свободным», не пояснив, что он имел в виду. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступление Байдена было посвящено оказанию медицинской помощи американским ветеранам Ирака и Афганистана. Во время своей речи президент сделал паузу и сказал: «Не беспокойтесь, мы собираемся освободить Иран. Они довольно скоро освободят сами себя».

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3 ноября МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику на фоне протестов, которые начались в Иране 18 сентября после смерти иранской девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. Кроме того, в МИДе заявили о «жестких действиях» полиции.

31 октября американский спецпредставитель Роберт Мэлли заявил на онлайн-семинаре, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана (СВПД, или «ядерная сделка») из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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