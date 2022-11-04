Страны G7 отвергли информацию о возможности применения Киевом «грязной бомбы»
Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Канада, Германия, Италия, США, Япония и Франция) отвергли информацию России о готовности Украины применить «грязную бомбу», говорится в заявлении глав МИД «семерки» по итогам встречи в западногерманском Мюнстере.
«Мы также отвергаем ложные утверждения России о том, что Украина готовит радиационную "грязную бомбу". Проверки МАГАТЭ подтвердили то, что эти обвинения не имеют под собой почвы, и мы благодарим Украину за прозрачность», — говорится в тексте (цитата по ТАСС).
3 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не обнаружило признаков скрытой ядерной активности на трех украинских объектах, где его специалисты проводили проверку. 31 октября пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси заявила, что эксперты агентства начали проверку на двух объектах на территории Украины по запросу правительства страны.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине.