МАГАТЭ завершило проверку на трех ядерных объектах Украины
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не обнаружило признаков скрытой ядерной активности на трех украинских объектах, где его специалисты проводили проверку. Об этом сообщила пресс-служба агентства в Twitter.
«Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах Украины по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов», — говорится в сообщении.
31 октября пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси сообщила, что эксперты агентства начали проверку на двух объектах на территории Украины по запросу правительства страны.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине.