МИД России: Запад провоцирует прямой конфликт в Косово
Западные страны подталкивают ситуацию вокруг Косово к прямому конфликту, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», – заявила она.
Захарова отметила, что власти Косово сознательно нагнетают ситуацию в регионе при «попустительстве либо даже прямой поддержке» США и их союзников. Евросоюз при этом фактически отказывается от роли посредника, не желая или не имея возможности разблокировать процесс.
Белград в то же время последовательно придерживается конструктивного подхода к урегулированию ситуации путем диалога. Москва, подчеркнула Захарова, исходит из абсолютного приоритета выполнения Косово своих обязательств, зафиксированных при участии ЕС, в первую очередь, в области создания сербских муниципалитетов Косово.
«По-прежнему не видим альтернативы достижению Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое в обязательном порядке должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН», – заключила она.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу. Лидеры двух стран призвали Белград к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии. Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил об отказе от предложенного плана.
5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства. После заявления Ракича о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
1 ноября Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
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