МИД России: Запад провоцирует прямой конфликт в Косово

5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства. После заявления Ракича о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.