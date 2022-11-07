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МИД России: Запад провоцирует прямой конфликт в Косово

Ведомости

Западные страны подталкивают ситуацию вокруг Косово к прямому конфликту, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», – заявила она.

Захарова отметила, что власти Косово сознательно нагнетают ситуацию в регионе при «попустительстве либо даже прямой поддержке» США и их союзников. Евросоюз при этом фактически отказывается от роли посредника, не желая или не имея возможности разблокировать процесс.

Белград в то же время последовательно придерживается конструктивного подхода к урегулированию ситуации путем диалога. Москва, подчеркнула Захарова, исходит из абсолютного приоритета выполнения Косово своих обязательств, зафиксированных при участии ЕС, в первую очередь, в области создания сербских муниципалитетов Косово.

«По-прежнему не видим альтернативы достижению Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое в обязательном порядке должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН», – заключила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу. Лидеры двух стран призвали Белград к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии. Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил об отказе от предложенного плана.

5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства. После заявления Ракича о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

1 ноября Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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