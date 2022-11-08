В Херсоне сообщили о восстановлении электроснабжения

6 ноября власти Херсонской области сообщили, что более 10 населенных пунктов в регионе остались без света в результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка. В тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО.