В Херсоне сообщили о восстановлении электроснабжения
В Херсоне восстановлено электричество и связь. Об этом сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Ситуация находится стабильной. Электричество есть, несмотря на диверсии и теракты. <...> Со связью тоже нет вроде перебоев», — сказал Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе продолжается подготовка к отопительному сезону.
По мнению Стремоусова, в ближайшее время ситуация в регионе станет «понятной». «То ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли Херсон», — сказал он. Чиновник также назвал Херсон «стратегически важной точкой» в конфликте на Украине.
6 ноября власти Херсонской области сообщили, что более 10 населенных пунктов в регионе остались без света в результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка. В тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО.
Накануне, 7 ноября, администрация Херсонской области сообщала о частичном восстановлении электро- и водоснабжения города. Стремоусов говорил о стабилизации работы Каховской ГЭС.
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