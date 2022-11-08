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В Херсоне сообщили о восстановлении электроснабжения

Ведомости

В Херсоне восстановлено электричество и связь. Об этом сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ситуация находится стабильной. Электричество есть, несмотря на диверсии и теракты. <...> Со связью тоже нет вроде перебоев», — сказал Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в городе продолжается подготовка к отопительному сезону.

По мнению Стремоусова, в ближайшее время ситуация в регионе станет «понятной». «То ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли Херсон», — сказал он. Чиновник также назвал Херсон «стратегически важной точкой» в конфликте на Украине.

6 ноября власти Херсонской области сообщили, что более 10 населенных пунктов в регионе остались без света в результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка. В тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО.

Накануне, 7 ноября, администрация Херсонской области сообщала о частичном восстановлении электро- и водоснабжения города. Стремоусов говорил о стабилизации работы Каховской ГЭС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных