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Стремоусов сообщил об отражении атак ВСУ «по всем направлениям»

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки украинских военных на всех направлениях Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались продвинуться в районе Снигиревки, однако атака не увенчалась успехом. По данным Стремоусова, противник понес «большие потери». Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация находится «под полным контролем» российских военных.

Накануне, 8 ноября, чиновник сообщил о «тяжелых боях» на Снигиревском участке. Он заявил, что в результате наступления ВСУ смогли закрепиться на севере Снигиревки вдоль железнодорожных путей. Стремоусов уточнил, что российская армия держит оборону.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных