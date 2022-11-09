Стремоусов сообщил об отражении атак ВСУ «по всем направлениям»
Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки украинских военных на всех направлениях Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались продвинуться в районе Снигиревки, однако атака не увенчалась успехом. По данным Стремоусова, противник понес «большие потери». Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация находится «под полным контролем» российских военных.
Накануне, 8 ноября, чиновник сообщил о «тяжелых боях» на Снигиревском участке. Он заявил, что в результате наступления ВСУ смогли закрепиться на севере Снигиревки вдоль железнодорожных путей. Стремоусов уточнил, что российская армия держит оборону.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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