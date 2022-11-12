Погранкомитет Белоруссии обвинил Украину в минировании подступов к границе
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии обвинил Киев в минировании территорий, прилегающих к белорусской границе.
«Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией. Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы ГПК страны.
Ранее власти Белоруссии неоднократно заявляли о возможных провокациях со стороны Украины на границе. В частности, отмечалось, что украинцы минируют на сопредельной территории мосты и дороги.
В начале ноября в Гомельской области Белоруссии пограничники перехватили украинский беспилотник, который заметили в одном километре от границы, дрон удалось принудительно посадить, сообщили в пресс-службе пограничного комитета Белоруссии.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек.