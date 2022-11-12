В Турции заявили о запрете на проход некоторых судов через Керченский пролив
Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — утверждают в ведомстве (цитата по ТАСС).
8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта на мосту.
В конце октября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил, что движение по поврежденной части моста будет возобновлено к январю.