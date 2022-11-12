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В Турции заявили о запрете на проход некоторых судов через Керченский пролив

Ведомости

Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — утверждают в ведомстве (цитата по ТАСС).

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8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта на мосту.

В конце октября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил, что движение по поврежденной части моста будет возобновлено к январю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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