В ЛНР заявили о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону на севере республики
На севере Луганской народной республики (ЛНР) украинские войска осуществляют попытки прорыва обороны, однако ее линия устойчива, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжение какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).
По его словам, как только украинская группировка попадает в поле зрения наблюдателей, по ней наносится удар, поэтому «сконцентрировать серьезный кулак с той стороны не получается».
Минобороны РФ 12 ноября сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки ЛНР, но были отброшены на исходные позиции. На краснолиманском направлении российскими военными были пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР.
ВСУ с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило 10 ноября представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).