В ЛНР заявили о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону на севере республики

«На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжение какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).