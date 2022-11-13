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В ЛНР заявили о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону на севере республики

Ведомости

На севере Луганской народной республики (ЛНР) украинские войска осуществляют попытки прорыва обороны, однако ее линия устойчива, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжение какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС). 

По его словам, как только украинская группировка попадает в поле зрения наблюдателей, по ней наносится удар, поэтому «сконцентрировать серьезный кулак с той стороны не получается».

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Минобороны РФ 12 ноября сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки ЛНР, но были отброшены на исходные позиции. На краснолиманском направлении российскими военными были пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР. 

ВСУ с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило 10 ноября представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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