Президент Индонезии призвал не допустить развязывания новой холодной войны

«Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в очередную холодную войну», — заявил Видодо на открытии саммита (G20) на Бали. Он не уточнил, имеет ли в виду конфликт между Россией и Украиной.