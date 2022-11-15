Президент Индонезии призвал не допустить развязывания новой холодной войны
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал не допустить разделения мира на части и развязывания новой холодной войны. Его слова приводит телеканал CNA.
«Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в очередную холодную войну», — заявил Видодо на открытии саммита (G20) на Бали. Он не уточнил, имеет ли в виду конфликт между Россией и Украиной.
Помимо этого индонезийский лидер заявил, что мировые лидеры не должны недооценивать проблему дефицита удобрений. «Если мы немедленно не предпримем шаги по обеспечению достаточного количества удобрений по доступной цене, то 2023 г. будет еще более мрачным», — отметил он.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно критиковал проводимую западными странами политику, отмечая, что мир становится все более многополярным. Так, в апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, говоря о нынешнем миропорядке, заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса.
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