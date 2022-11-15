Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо после открытия саммита G20, политик обратился к врачам. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Аргентины Габриэла Черрутти в Twitter.
«Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений», — говорится в опубликованном заявлении, подписанном лечащим врачом Фернандеса.
15 ноября состоялось открытие саммита G20. Мероприятие проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Пресс-служба аргентинского президента ранее опубликовала в Twitter видео с главой государства, который принял участие в церемонии открытия саммита.
Накануне, 14 ноября, также появилась информация о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возглавляет российскую делегацию на G20. В частности, об этом писали AP и Bloomberg. Сообщения опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Публикации в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».
Кроме того, сегодня Лавров встретился с китайским коллегой Ван И. В начале двусторонних переговоров глава МИД КНР заявил, что Китай выступает против исключения России из G20.
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