Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

Накануне, 14 ноября, также появилась информация о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возглавляет российскую делегацию на G20. В частности, об этом писали AP и Bloomberg. Сообщения опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Публикации в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».