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Китай не поддержал исключение России из G20

Ведомости

КНР выступает против исключения России из «Группы двадцати» (G20). Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время открытия двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — подчеркнул Ван И (цитата по ТАСС).

Глава китайского МИДа сообщил, что на встрече с российским коллегой планирует обсудить вопросы, актуальные для обеих сторон, а также дальнейшее развитие сотрудничества России и Китая.

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден еще в марте предложил вычеркнуть Россию из G20. 14 ноября в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к G20. В документе Киев предложил исключить Россию из «Группы двадцати».

Кроме того, представители западных стран неоднократно отрицали планы проводить встречи с российской делегацией, а также обещали раскритиковать Москву на мероприятии. Газета The Telegraph 12 ноября узнала о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на мероприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных