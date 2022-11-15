Китай не поддержал исключение России из G20
КНР выступает против исключения России из «Группы двадцати» (G20). Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время открытия двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20.
«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — подчеркнул Ван И (цитата по ТАСС).
Глава китайского МИДа сообщил, что на встрече с российским коллегой планирует обсудить вопросы, актуальные для обеих сторон, а также дальнейшее развитие сотрудничества России и Китая.
Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден еще в марте предложил вычеркнуть Россию из G20. 14 ноября в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к G20. В документе Киев предложил исключить Россию из «Группы двадцати».
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