Китай не поддержал исключение России из G20

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден еще в марте предложил вычеркнуть Россию из G20. 14 ноября в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к G20. В документе Киев предложил исключить Россию из «Группы двадцати».