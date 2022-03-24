Байден высказался за исключение России из G20
Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из объединения стран G20. При этом он подчеркнул, что организация должна самостоятельно решить данный вопрос, передает «РИА Новости».
«Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию нужно исключить из G20.
В G20 или в «большую двадцатку» входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.
G20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х г. и стала расширение объединения стран «большой семерки».
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20, о которых упоминал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.