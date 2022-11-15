Венгрия призвала ЕС не принимать девятый пакет санкций против России
Венгрия выступает против принятия девятого пакета санкций в отношении России и призывает Евросоюз пересмотреть свою политику ограничений. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций [против России]», — сказал венгерский министр после переговоров в Будапеште с главой МИД Румынии Богданом Ауреску (цитата по ТАСС).
Сийярто отметил, что санкции ЕС не достигли своей цели, однако вызвали много проблем в европейской экономике. По его словам, изначально власти стран ЕС хотели остановить конфликт на Украине путем введения ограничений против России. Но позже некоторые политики заявили, что они на самом деле и не рассчитывали остановить военные действий с помощью санкций. Такое поведение Сийярто назвал лицемерным.
Ранее Венгрия уже ставила вопрос перед странами ЕС о дальнейшем сохранении санкции против России. 9 сентября Сийярто также пообещал, что попросит Европу прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Он добавил, что ЕС следует сконцентрироваться на «достижении мира в Европе».
После этого венгерские власти неоднократно заявляли, что не намерены поддерживать санкции против России в области энергетики. В конце сентября Венгрия согласилась изучить предложенные меры восьмого пакета санкций, но предупредила, что заблокирует любые энергетические ограничения. В итоге при утверждении новых санкций ЕС сделал для Венгрии ряд исключений.
6 октября был принят восьмой пакет санкций против РФ. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.