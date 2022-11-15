Венгрия призвала ЕС не принимать девятый пакет санкций против России

Сийярто отметил, что санкции ЕС не достигли своей цели, однако вызвали много проблем в европейской экономике. По его словам, изначально власти стран ЕС хотели остановить конфликт на Украине путем введения ограничений против России. Но позже некоторые политики заявили, что они на самом деле и не рассчитывали остановить военные действий с помощью санкций. Такое поведение Сийярто назвал лицемерным.