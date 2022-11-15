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Политика

Венгрия призвала ЕС не принимать девятый пакет санкций против России

Ведомости

Венгрия выступает против принятия девятого пакета санкций в отношении России и призывает Евросоюз пересмотреть свою политику ограничений. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. 

«Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций [против России]», — сказал венгерский министр после переговоров в Будапеште с главой МИД Румынии Богданом Ауреску (цитата по ТАСС). 

Сийярто отметил, что санкции ЕС не достигли своей цели, однако вызвали много проблем в европейской экономике. По его словам, изначально власти стран ЕС хотели остановить конфликт на Украине путем введения ограничений против России. Но позже некоторые политики заявили, что они на самом деле и не рассчитывали остановить военные действий с помощью санкций. Такое поведение Сийярто назвал лицемерным. 

Ранее Венгрия уже ставила вопрос перед странами ЕС о дальнейшем сохранении санкции против России. 9 сентября Сийярто также пообещал, что попросит Европу прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Он добавил, что ЕС следует сконцентрироваться на «достижении мира в Европе». 

После этого венгерские власти неоднократно заявляли, что не намерены поддерживать санкции против России в области энергетики. В конце сентября Венгрия согласилась изучить предложенные меры восьмого пакета санкций, но предупредила, что заблокирует любые энергетические ограничения. В итоге при утверждении новых санкций ЕС сделал для Венгрии ряд исключений. 

6 октября был принят восьмой пакет санкций против РФ. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных