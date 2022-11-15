В Белоруссии сообщили о плановой проверке учетных данных военнообязанных
В Белоруссии проводится плановая проверка учетных данных военнообязанных по поручению президента республики, сообщило минобороны страны в своем Telegram-канале.
«В ходе проверки вызов граждан на пункты сбора военных комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками... С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете. В связи с этим в течение ноября значительное количество граждан примет участие в указанных мероприятиях», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что ход проведения этой проверки демонстрирует высокий уровень понимания белорусами своих обязанностей по воинскому учету.
После того как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он.
4 октября Лукашенко провел совещание по вопросам безопасности, где он дал распоряжение проверить находящихся в запасе граждан. «Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе», – сказал он тогда.
7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в случае необходимости республика может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных. Позднее, 20 октября, он рассказал о наступлении в отношениях Белоруссии и Запада «горячей фазы». Он вновь указал на стягивание войск Польши и Украины к границе с Белоруссией. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует ни с кем воевать.
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