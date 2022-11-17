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Замглавы МИДа Рябков не исключил разрыва отношений с США

Ведомости

Разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI.

«Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — ответил Рябков на вопрос о возможности полного разрыва отношений между двумя странами. Он отметил, что в интересах российской стороны не разрывать дипломатические отношения с США.

В сентябре Рябков в эфире «Первого канала» сообщил о сохранении контактов между Россией и США по разным линиям: телефонные контакты, личные письма и др. Он подчеркнул, что Москва продолжает говорить Вашингтону, что американская сторона должна перестать накачивать обстановку и не приближать ее к «опасной черте».

Отношения России и США начали ухудшаться после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России.

Весной Рябков заявлял, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва, для их сохранения Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных