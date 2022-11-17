Замглавы МИДа Рябков не исключил разрыва отношений с США
Разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI.
«Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — ответил Рябков на вопрос о возможности полного разрыва отношений между двумя странами. Он отметил, что в интересах российской стороны не разрывать дипломатические отношения с США.
В сентябре Рябков в эфире «Первого канала» сообщил о сохранении контактов между Россией и США по разным линиям: телефонные контакты, личные письма и др. Он подчеркнул, что Москва продолжает говорить Вашингтону, что американская сторона должна перестать накачивать обстановку и не приближать ее к «опасной черте».
Отношения России и США начали ухудшаться после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России.
Весной Рябков заявлял, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва, для их сохранения Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву.
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