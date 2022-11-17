Замглавы МИДа Рябков не исключил разрыва отношений с США

«Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — ответил Рябков на вопрос о возможности полного разрыва отношений между двумя странами. Он отметил, что в интересах российской стороны не разрывать дипломатические отношения с США.