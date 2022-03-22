В МИДе призвали США остановить эскалацию отношений с Россией

«Им (США. — Прим. ТАСС) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал он (цитата по ТАСС). Рябков отметил, что действия США не повлияют на решимость России двигаться к достижению целей спецоперации на Украине.