В МИДе призвали США остановить эскалацию отношений с Россией
Российско-американские отношения сейчас находятся на грани разрыва, для их сохранения Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Им (США. — Прим. ТАСС) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал он (цитата по ТАСС). Рябков отметил, что действия США не повлияют на решимость России двигаться к достижению целей спецоперации на Украине.
Отношения России и США начали ухудшаться после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России.
17 марта президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Днем ранее, как сообщает агентство Reuters, Байден, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником». На эти слова американского президента отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», – подчеркнул он.
21 марта МИД России вручил ноту протеста послу США в Москве Джону Салливану в связи с неприемлемыми высказываниями американского президента в адрес Путина. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста. МИД сообщает, что перед дипломатом был «остро поставлен вопрос» обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США. Также американскую сторону предупредили, что враждебные действия против России получат решительный отпор.