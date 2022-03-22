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В МИДе призвали США остановить эскалацию отношений с Россией

Ведомости

Российско-американские отношения сейчас находятся на грани разрыва, для их сохранения Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Им (США. — Прим. ТАСС) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал он (цитата по ТАСС). Рябков отметил, что действия США не повлияют на решимость России двигаться к достижению целей спецоперации на Украине.

Отношения России и США начали ухудшаться после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России.

17 марта президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Днем ранее, как сообщает агентство Reuters, Байден, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником». На эти слова американского президента отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», – подчеркнул он.

21 марта МИД России вручил ноту протеста послу США в Москве Джону Салливану в связи с неприемлемыми высказываниями американского президента в адрес Путина. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста. МИД сообщает, что перед дипломатом был «остро поставлен вопрос» обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США. Также американскую сторону предупредили, что враждебные действия против России получат решительный отпор.

Ранее по теме: Россия считает, что дипломатические отношения с США находятся на грани разрыва

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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