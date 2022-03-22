Россия считает, что дипломатические отношения с США находятся на грани разрыва

МИД России вызвал посла США после резких высказываний президента Байдена о российском лидере Владимире Путине. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, «подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва». Прибывшему американскому послу Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста. МИД сообщает, что перед Салливаном был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США. Также американскую сторону предупредили, что враждебные действия против России получат решительный отпор.