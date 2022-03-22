Россия считает, что дипломатические отношения с США находятся на грани разрыва

Россия считает, что дипломатические отношения с США находятся на грани разрываТак МИД отреагировал на эпитеты Джо Байдена в отношении Владимира Путина
МИД России вызвал посла США после резких высказываний президента Байдена о российском лидере Владимире Путине. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, «подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва». Прибывшему американскому послу Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста. МИД сообщает, что перед Салливаном был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США. Также американскую сторону предупредили, что враждебные действия против России получат решительный отпор.
Ранее, 17 марта, Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», который «ведет аморальную войну против народа Украины». Днем ранее, как сообщает агентство Reuters, Байден, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником». На эти слова американского президента отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», – подчеркнул он.