Песков назвал отключение электричества на Украине последствием ударов по военным объектам
Отключение электричества на территории Украины — это последствие ударов по военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима. Нежелание украинской стороны решать проблемы, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и т. д. - это все последствия [этого]. Об этом тоже нужно говорить», — отметил представитель Кремля.
Сегодня, 17 ноября, Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщал о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Винницкой областях.
Минобороны России сообщило о нанесении 15 ноября массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель этих ударов была достигнута, отметили там.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.
Ударам предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят, по данным российских силовых ведомств, спецслужбы Украины.
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