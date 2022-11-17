Песков назвал отключение электричества на Украине последствием ударов по военным объектам

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима. Нежелание украинской стороны решать проблемы, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и т. д. - это все последствия [этого]. Об этом тоже нужно говорить», — отметил представитель Кремля.