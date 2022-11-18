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«Транснефть» опровергла сообщения о нападении на нефтегавань «Шесхарис»

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Нападения на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было, сообщения об этом являются ложными. Об этом официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», — заявил Демин. 

При этом пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила «Коммерсантъ-Кубань», что начала проверку появившейся в соцсетях информации об атаке украинского беспилотника.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске ночью 18 ноября. По данным издания, специалисты зафиксировали незначительные повреждения, которые не повлияли на работу систем. Mash утверждал, что на месте инцидента были обнаружены обломки надводного дрона, аналогичного тем, с помощью которых совершили атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» является одним из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он был запущен в 1964 г. Это одна из двух основных площадок накопления и хранения нефти, а также конечная точка магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». 

До этого, 16 ноября, беспилотник атаковал нефтебазу в Орловской области, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших. Тогда первым об этом написал Mash. По данным Telegram-канала, целью беспилотника был терминал нефтепровода «Дружба», однако летательный аппарат промахнулся, возгорания не произошло, значительных повреждений также не было обнаружено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных