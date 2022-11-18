«Транснефть» опровергла сообщения о нападении на нефтегавань «Шесхарис»

До этого, 16 ноября, беспилотник атаковал нефтебазу в Орловской области, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших. Тогда первым об этом написал Mash. По данным Telegram-канала, целью беспилотника был терминал нефтепровода «Дружба», однако летательный аппарат промахнулся, возгорания не произошло, значительных повреждений также не было обнаружено.