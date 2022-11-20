Вучич объявил о переговорах Сербии с Косово 21 ноября
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры с руководством частично признанного Косово на 21 ноября. Согласно заявлению Вучича, встреча пройдет в Брюсселе.
Президент Сербии уточнил, что переговоры должны начаться в Брюсселе в 8:00. «Нет сомнения, что ситуация самая тяжелая за последние 10 лет. Мы достигли важных договоренностей по удостоверениям личности, и казалось, что это станет толчком для продвижения наших переговоров», — заявил Вучич (цитата по сербскому изданию Novosti).
5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства. После заявления Ракича о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
1 ноября Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.