Захарова назвала Евросоюз ответственным за исход переговоров Сербии и Косово

«Их [Приштины] действия говорят о том, что они все планировали. Что они хотели инцидентов, конфликтов, унижения сербского народа. Видите, что они и далее не отказываются от своего противозаконного поведения в связи с автомобильными номерами. Они и не думают работать над формированием сообщества сербских общин», — сказал президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).