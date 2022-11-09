Захарова назвала Евросоюз ответственным за исход переговоров Сербии и Косово

Захарова назвала Евросоюз ответственным за исход переговоров Сербии и КосовоВучич проведет ближайшие дни на встречах с европейской дипломатией
Запад «не сделал ничего», чтобы обеспечить прогресс по косовскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 9 ноября, отвечая на вопрос «Ведомостей». По ее словам, «особая ответственность за исход переговоров Белграда и Приштины лежит на Евросоюзе».
«Оно [урегулирование] должно, конечно, развиваться в формате диалога. Но этого не происходит, тем самым косоваров фактически поощряют к еще более грубым силовым действиям», — сказала Захарова. Россия всецело поддерживает настрой Белграда на решение проблемы Косово мирными средствами на основе международного права и резолюции СБ ООН, подчеркнула она.
«Мы по опыту знаем, что военный сценарий на Балканах способен привести к катастрофическим последствиям. Поэтому видим задачу дипломатии в том, чтобы оказывать эффективное содействие нахождению взаимоприемлемой развязки. Рассуждать об иных вариантах урегулирования крайне опасно — это только раззадоривает сторонников навязывания несправедливых, унизительных схем, порождающих новую конфликтную спираль», — отметила представитель МИДа.
Президент Сербии Александр Вучич вручил 9 ноября награды сербам, бывшим офицерам, уволившимся из полиции Косово. Он заявил, что ближайшие два дня проведет в Париже, где встретится с шефом дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и, возможно, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Их [Приштины] действия говорят о том, что они все планировали. Что они хотели инцидентов, конфликтов, унижения сербского народа. Видите, что они и далее не отказываются от своего противозаконного поведения в связи с автомобильными номерами. Они и не думают работать над формированием сообщества сербских общин», — сказал президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).
1 ноября Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
Лидер сербов из Косова и Метохии, лидер партии «Сербский список» Горан Ракич заявил 7 ноября, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства. После выступления Ракича о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
После президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу. Лидеры двух стран призвали Белград к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии, предложив согласиться с тем, чтобы Косово стало членом ООН без формального признания независимости Сербией. Глава МИД последней Ивица Дачич сообщил об отказе от предложенного плана.