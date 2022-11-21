Рогов заявил об ударе ВС России по местам скопления войск ВСУ в Запорожье

Тогда же Рогов заявил о нанесении превентивных ударов по украинским военным в области. По его данным, ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья, удары наносились по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника. 17 ноября он сообщил об усилении группировки ВСУ силами двух бригад, бронетехники и большого количества артиллерии.