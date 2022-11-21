Рогов заявил об ударе ВС России по местам скопления войск ВСУ в Запорожье
Российская авиация и артиллерия ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожье, где формируется группировка для возможного наступления, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».
«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления», – рассказал он.
Об усилении украинской группировки на запорожском направлении Рогов сообщил 12 ноября. По его словам, запорожское направление для Украины становится основным «в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны». Освободившиеся силы с Херсонского направления будут переброшены на запорожский участок фронта, говорил он.
Тогда же Рогов заявил о нанесении превентивных ударов по украинским военным в области. По его данным, ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья, удары наносились по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника. 17 ноября он сообщил об усилении группировки ВСУ силами двух бригад, бронетехники и большого количества артиллерии.
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