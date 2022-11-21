Рогов заявил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, снова подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В данный момент террористы обстреливают из тяжелой артиллерии натовского образца Энергодар — город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе», — написал Рогов. По его словам, предварительно обстрелы зафиксированы в районе береговой линии.
Также сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что на Запорожской АЭС возводят конструкции, которые должны стать «подушкой безопасности» и защитить хранилища ядерных отходов от возможных попаданий снарядов тяжелой артиллерии.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев. Сегодня также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
Активные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. Гросси также заявил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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