Рогов заявил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев. Сегодня также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.