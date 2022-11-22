Посольство осудило реакцию Вашингтона на убийство пленных российских солдат
США и коллективный Запад на фоне свидетельств, подтверждающих расстрел ВСУ российских военнопленных, отказываются даже от критики в адрес Киева, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
«Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Здесь все очень быстро «забывается», – говорится в сообщении.
Подобное поведение демонстрирует наличие у США двойных стандартов в вопросе прав человека, а также способствует укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности у украинских военных. Посольство вновь подчеркнуло, что передача Вашингтоном вооружений и разведданных Украине, а также обучение украинских военных превращает США в сторону конфликта, а отношения двух стран загоняют в тупик.
В дипмиссии также осудили комментарий американского посла по особым поручениям Бет Ван Шак, отказавшейся прямо осудить факт расправы над российскими военными.
«Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания. Давно настало время решительно осудить деяния неонацистов. Нужно всегда помнить: «кто сеет ветер, тот пожнет бурю», – заключили в посольстве.
8 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша со свидетельствами жестокого обращения со стороны Украины с российскими военнопленными.
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