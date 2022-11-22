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Косово отложило штрафы за сербские номера по просьбе США

Ведомости

Власти Косова по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера приняли решение отложить на 48 часов вступление в силу штрафов за сербские номера. Об этом премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти сообщил в Twitter.

«Я принимаю просьбу об отсрочке на 48 часов [решения] о наложении штрафов за [выданные сербскими властями] автомобильные номера "КМ" (и других типов). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — написал Курти, упомянув участие Ховеньера в разрешении этой ситуации.

В своем Twitter-аккаунте американский посол отметил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Белград и Приштина не смогли достигнуть договоренности накануне в Брюсселе. Ховеньер также упомянул, что власти США попросили Косово отложить на два дня вступление в силу штрафов за сербские номера, чтобы США и ЕС помогли сторонам найти решение. 

Накануне, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что переговоры Белграда и Приштины не дали результатов. По его словам, сербская сторона действовала конструктивно, однако Приштина хотела добавить в тексты договора «что-нибудь такое, что невозможно». 

Отсутствие решения по деэскалации ситуации подтвердили и в Еврокомиссии. «Речь шла об ответственности обоих лидеров за срочную деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение», — рассказал представитель пресс-службы ЕК Петер Стано. 

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1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. За нарушение этого правила водителей планировалось штрафовать на 150 евро. 

В связи с принятым властями Косова решением 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. 

Так, Ракич подал в отставку с поста министра правительства. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.  

Ранее Боррель заявлял, что 29 ноября — крайний срок, до которого Белграду и Приштине нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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