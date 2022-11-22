Косово отложило штрафы за сербские номера по просьбе США
Власти Косова по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера приняли решение отложить на 48 часов вступление в силу штрафов за сербские номера. Об этом премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти сообщил в Twitter.
«Я принимаю просьбу об отсрочке на 48 часов [решения] о наложении штрафов за [выданные сербскими властями] автомобильные номера "КМ" (и других типов). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — написал Курти, упомянув участие Ховеньера в разрешении этой ситуации.
В своем Twitter-аккаунте американский посол отметил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Белград и Приштина не смогли достигнуть договоренности накануне в Брюсселе. Ховеньер также упомянул, что власти США попросили Косово отложить на два дня вступление в силу штрафов за сербские номера, чтобы США и ЕС помогли сторонам найти решение.
Накануне, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что переговоры Белграда и Приштины не дали результатов. По его словам, сербская сторона действовала конструктивно, однако Приштина хотела добавить в тексты договора «что-нибудь такое, что невозможно».
Отсутствие решения по деэскалации ситуации подтвердили и в Еврокомиссии. «Речь шла об ответственности обоих лидеров за срочную деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение», — рассказал представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. За нарушение этого правила водителей планировалось штрафовать на 150 евро.
В связи с принятым властями Косова решением 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова.
Так, Ракич подал в отставку с поста министра правительства. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
Ранее Боррель заявлял, что 29 ноября — крайний срок, до которого Белграду и Приштине нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.
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