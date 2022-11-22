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Политика

Экс-главе Ростуризма предложили войти в состав экспертного совета при правительстве

Ведомости

Зарина Догузова освобождена от должности руководителя ликвидированного Ростуризма, ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра РФ Бориса Белякова. 

«Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве», — отметил Беляков. 

В пресс-службе правительства уточнили, что распоряжение об освобождении Догузовой от должности главы Ростуризма подписано. 

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Для упразднения Ростуризма была создана ликвидационная комиссия. За данные мероприятия отвечает Минэкономразвития, которому передали функции упраздненного ведомства. 

«Ведомости» писали, что в Минэке отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэка Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет занимать эту должность до назначения профильного замминистра.

9 ноября РБК узнал об отказе Догузовой, руководившей Ростуризмом с 2019 г., от должности замглавы министерства. Причины такого решения не уточнялись.

17 ноября премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами в связи с прекращением деятельности Ростуризма. Так, вопросы туризма в Минэкономразвития и Минстрое теперь будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных