Экс-главе Ростуризма предложили войти в состав экспертного совета при правительстве
Зарина Догузова освобождена от должности руководителя ликвидированного Ростуризма, ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра РФ Бориса Белякова.
«Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве», — отметил Беляков.
В пресс-службе правительства уточнили, что распоряжение об освобождении Догузовой от должности главы Ростуризма подписано.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Для упразднения Ростуризма была создана ликвидационная комиссия. За данные мероприятия отвечает Минэкономразвития, которому передали функции упраздненного ведомства.
«Ведомости» писали, что в Минэке отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэка Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет занимать эту должность до назначения профильного замминистра.
17 ноября премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами в связи с прекращением деятельности Ростуризма. Так, вопросы туризма в Минэкономразвития и Минстрое теперь будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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