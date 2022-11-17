Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами после упразднения Ростуризма

Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко больше не координирует работу Федерального агентства по туризму. Вместо этого он будет курировать Минэкономразвития по вопросам выработки и реализации госполитики в сфере туризма. Также по вопросам строительства объектов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» он будет координировать работу Минстроя.