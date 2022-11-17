Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами после упразднения Ростуризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами в связи с прекращением деятельности Ростуризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Майский указ» со ссылкой на документ.
Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко больше не координирует работу Федерального агентства по туризму. Вместо этого он будет курировать Минэкономразвития по вопросам выработки и реализации госполитики в сфере туризма. Также по вопросам строительства объектов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» он будет координировать работу Минстроя.
Кроме того, Мишустин уточнил обязанности первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. Белоусов по-прежнему будет следить за работой Минэкономразвития, однако вопросы, касающиеся реализации госполитики в сферах туризма и развития технологий искусственного интеллекта, будут вне его компетенции. Аналогичное решение было принято в отношении вице-премьера Марата Хуснуллина, который координирует деятельность Минстроя.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития.
Позже «Ведомости» писали, что в Минэке отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэка Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет занимать эту должность до назначения профильного замминистра.
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