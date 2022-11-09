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РБК узнал об отказе Догузовой от поста куратора туризма в Минэкономразвития

Ведомости

Зарина Догузова, руководившая Ростуризмом с 2019 г., отказалась от должности замглавы Минэкономразвития — куратора туристического направления. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к обсуждению кандидатуры Догузовой и к Федеральному агентству по туризму.

По словам источников, Догузова получила предложение о переходе в Минэкономразвития сразу после того, как Ростуризм был упразднен. Она думала над этим около трех недель, причины отказа не уточняются. 

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».

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После этого «Ведомости» писали, что в Минэкономразвития отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет находиться на этой должности до назначения профильного замминистра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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