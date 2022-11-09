РБК узнал об отказе Догузовой от поста куратора туризма в Минэкономразвития
По словам источников, Догузова получила предложение о переходе в Минэкономразвития сразу после того, как Ростуризм был упразднен. Она думала над этим около трех недель, причины отказа не уточняются.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».
После этого «Ведомости» писали, что в Минэкономразвития отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет находиться на этой должности до назначения профильного замминистра.
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