РБК узнал об отказе Догузовой от поста куратора туризма в Минэкономразвития

После этого «Ведомости» писали, что в Минэкономразвития отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет находиться на этой должности до назначения профильного замминистра.