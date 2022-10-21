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В Кремле высоко оценили итоги работы Ростуризма

Ведомости

Российские власти высоко оценивают итоги работы Ростуризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена и в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, в данном случае повышается уровень этой работы», – сказал он.

Песков подчеркнул, что все направления работы Ростуризма будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне в Минэке. На вопрос, сможет ли продолжить эту работу на этом посту глава упраздненного ведомства Зарина Догузова, Песков заявил, что решение будет зависеть как от нее самой, так и «от тех предложений, которые сделаны или будут сделаны».

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Указ об упразднении Ростуризма президент РФ Владимир Путин подписал накануне, 20 октября. Минэкономразвития получит функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также ведомство будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.

Упразднение Ростуризма и передача его функций Минэкономразвития позволит сконцентрироваться на вызовах и приоритетах отрасли, заявил позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует направление сферы туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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