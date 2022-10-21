В Кремле высоко оценили итоги работы Ростуризма
Российские власти высоко оценивают итоги работы Ростуризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена и в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, в данном случае повышается уровень этой работы», – сказал он.
Песков подчеркнул, что все направления работы Ростуризма будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне в Минэке. На вопрос, сможет ли продолжить эту работу на этом посту глава упраздненного ведомства Зарина Догузова, Песков заявил, что решение будет зависеть как от нее самой, так и «от тех предложений, которые сделаны или будут сделаны».
Указ об упразднении Ростуризма президент РФ Владимир Путин подписал накануне, 20 октября. Минэкономразвития получит функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также ведомство будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.
Упразднение Ростуризма и передача его функций Минэкономразвития позволит сконцентрироваться на вызовах и приоритетах отрасли, заявил позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует направление сферы туризма.
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