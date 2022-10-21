В Кремле высоко оценили итоги работы Ростуризма

Песков подчеркнул, что все направления работы Ростуризма будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне в Минэке. На вопрос, сможет ли продолжить эту работу на этом посту глава упраздненного ведомства Зарина Догузова, Песков заявил, что решение будет зависеть как от нее самой, так и «от тех предложений, которые сделаны или будут сделаны».