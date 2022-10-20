Газета
Политика

Чернышенко прокомментировал упразднение Ростуризма

Ведомости

Упразднение Ростуризма и передача его функций Минэкономразвития позволит сконцентрироваться на вызовах и приоритетах отрасли. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует направление сферы туризма.

«Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что развитие туризма в стране напрямую зависит от решения этих вопросов. По словам Чернышенко, за последние годы Ростуризм запустил национальный проект, который включает более 100 мероприятий. Вице-премьер отметил, что результаты работы Ростуризма, а также опыт и компетенция Минэкономразвития ускорят достижение поставленных целей.

Он также поблагодарил главу Ростуризма Зарину Догузову «за весомый вклад в развитие индустрии туризма». Чернышенко выразил уверенность, что она и дальше будет «трудиться на благо отрасли».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, он вступил в силу 20 октября. Минэкономразвития получит функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также ведомство будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных