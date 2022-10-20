Чернышенко прокомментировал упразднение Ростуризма

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, он вступил в силу 20 октября. Минэкономразвития получит функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также ведомство будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.