Чернышенко прокомментировал упразднение Ростуризма
Упразднение Ростуризма и передача его функций Минэкономразвития позволит сконцентрироваться на вызовах и приоритетах отрасли. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует направление сферы туризма.
«Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов», — сказал Чернышенко.
Он добавил, что развитие туризма в стране напрямую зависит от решения этих вопросов. По словам Чернышенко, за последние годы Ростуризм запустил национальный проект, который включает более 100 мероприятий. Вице-премьер отметил, что результаты работы Ростуризма, а также опыт и компетенция Минэкономразвития ускорят достижение поставленных целей.
Он также поблагодарил главу Ростуризма Зарину Догузову «за весомый вклад в развитие индустрии туризма». Чернышенко выразил уверенность, что она и дальше будет «трудиться на благо отрасли».
Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, он вступил в силу 20 октября. Минэкономразвития получит функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также ведомство будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.
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