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Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Ивана Солтановского от должности постпреда при Совете Европы (СЕ), откуда Россию исключили 16 марта.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», – говорится в документе.

25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине. МИД России 10 марта объявил о выходе РФ из СЕ, а 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич было вручено письмо с соответствующим уведомлением от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Таким образом, должен был запуститься выход России из состава Совета Европы по процедуре, предусмотренной ст. 7 Устава. Это бы означало, что Россия должна была оставаться членом организации до конца финансового года, то есть до 1 января 2023 г., однако уже 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России из СЕ.

Россия стала 39-м государством — членом Совета Европы в феврале 1996 г. В том же году президент России Борис Ельцин издал указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы».Россия также подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Его не ратифицировали, но смертную казнь в России не применяли с этого момента согласно Венской конвенции. Москва ратифицировала 68 из более 200 договорно-правовых актов организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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