Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы

25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине. МИД России 10 марта объявил о выходе РФ из СЕ, а 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич было вручено письмо с соответствующим уведомлением от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Таким образом, должен был запуститься выход России из состава Совета Европы по процедуре, предусмотренной ст. 7 Устава. Это бы означало, что Россия должна была оставаться членом организации до конца финансового года, то есть до 1 января 2023 г., однако уже 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России из СЕ.