Постпред Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совбеза всемирной организации, когда по видеосвязи уже начал выступать президент Украины Владимир Зеленский, сообщили «РИА Новости».
На опубликованных агентством кадрах видно, как Небензя, сев на свое место, занялся приготовлениями к участию в заседании, когда выступление Зеленского по видеосвязи уже началось.
Свое выступление на Совбезе Небензя начал с того, что вновь призвал к очному участию Зеленского в заседаниях.
«Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение», – сказал он.
Небензя также назвал российские удары по объектам Украины ответом на поставки западного оружия в страну, а также на призывы Киева одержать победу над Москвой. Постпред подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России. По его словам, эта цель будет достигаться военными методами до тех пор, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Россию начать спецоперацию.
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