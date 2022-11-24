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Постпред Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Ведомости

Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совбеза всемирной организации, когда по видеосвязи уже начал выступать президент Украины Владимир Зеленский, сообщили «РИА Новости».

На опубликованных агентством кадрах видно, как Небензя, сев на свое место, занялся приготовлениями к участию в заседании, когда выступление Зеленского по видеосвязи уже началось.

Свое выступление на Совбезе Небензя начал с того, что вновь призвал к очному участию Зеленского в заседаниях.

«Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение», – сказал он.

Небензя также назвал российские удары по объектам Украины ответом на поставки западного оружия в страну, а также на призывы Киева одержать победу над Москвой. Постпред подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России. По его словам, эта цель будет достигаться военными методами до тех пор, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Россию начать спецоперацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных