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Политика

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на трех направлениях в ДНР

Ведомости

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». 

«Продвижения по фронтам есть на авдеевском направлении, на марьинском направлении и на угледарском направлении», — заявил Пушилин (цитата по «РИА Новости»). 

В то же время, отметил он, украинские военные по-прежнему находятся близко к городам республики и продолжают их обстреливать. По словам Пушилина, в том числе страдают жители Донецка, Горловки и Ясиноватой. Он добавил, что число прилетов не снижается.

22 ноября Пушилин также говорил об успехах российских войск на павловском и угледарском направлениях. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают продвижение в районе Павловки и Угледара. Кроме того, 19 ноября, Пушилин сообщил о наступлении российских войск по всей линии фронта. 

14 ноября Минобороны заявило о взятии под контроль села Павловка в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были рассеяны ударами российских военных, в результате противник потерял более 60 военнослужащих. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.  

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных