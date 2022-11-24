Пушилин сообщил о продвижении российских войск на трех направлениях в ДНР
Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Продвижения по фронтам есть на авдеевском направлении, на марьинском направлении и на угледарском направлении», — заявил Пушилин (цитата по «РИА Новости»).
В то же время, отметил он, украинские военные по-прежнему находятся близко к городам республики и продолжают их обстреливать. По словам Пушилина, в том числе страдают жители Донецка, Горловки и Ясиноватой. Он добавил, что число прилетов не снижается.
14 ноября Минобороны заявило о взятии под контроль села Павловка в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были рассеяны ударами российских военных, в результате противник потерял более 60 военнослужащих.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
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