Песков назвал отношения России и Казахстана дружескими

Накануне, 23 ноября, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал российские власти отреагировать на негативные высказывания политологов о Казахстане, которые прозвучали на российском телевидении. Речь шла о словах эксперта Дмитрия Дробницкого, сказанных в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Политолог назвал Казахстан «следующей проблемой» и заявил, что в республике могут начаться «нацистские процессы», как и на Украине.