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Песков назвал отношения России и Казахстана дружескими

Ведомости

Отношения России и Казахстана являются дружескими и партнерскими, на мнение разных экспертов по этому вопросу обращать внимание не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мнения экспертов на эту тему абсолютно не важны, на них не надо обращать внимания. Обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами», — ответил Песков на просьбу журналистов охарактеризовать отношения двух стран.

Он также отметил, что партнерство государств носит «взаимовыгодный характер». По его словам, сотрудничество России и Казахстана построено на взаимном уважении и готовности учитывать «озабоченности друг друга».

Накануне, 23 ноября, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал российские власти отреагировать на негативные высказывания политологов о Казахстане, которые прозвучали на российском телевидении. Речь шла о словах эксперта Дмитрия Дробницкого, сказанных в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Политолог назвал Казахстан «следующей проблемой» и заявил, что в республике могут начаться «нацистские процессы», как и на Украине.

Василенко отметил, что такие заявления наносят ущерб отношениям России и Казахстана, а также не отражают официальной позиции РФ.

Песков призвал не слушать негативные оценки политологов в отношении Казахстана. Их высказывания он назвал «крайне неловкими». Пресс-секретарь подчеркнул, что высказывания экспертов не отражают официальную линию правительства РФ и Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных