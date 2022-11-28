Папа Римский назвал условие своего визита в Киев

26 августа ТАСС со ссылкой на слова председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова сообщил, что папа Римский Франциск заявил о готовности посетить Донбасс после своего визита в Россию, который запланирован на весну 2023 г. Кроме того, Севастьянов тогда сообщил, что папа Римский сначала хочет посетить Россию перед своим приездом на Украину, куда его активно приглашают местные власти. Понтифик также выразил готовность посетить Россию раньше, нежели весной 2023 г, если его пригласят власти страны. Сам Севастьянов отметил, что данный визит не будет носить религиозного характера, он может «проходить по светской линии»: встреча с президентом и другими высокопоставленными лицами страны.