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Папа Римский назвал условие своего визита в Киев

Ведомости

Папа Римский Франциск заявил, что в случае возможного визита на Украину, он также посетит Россию. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте America Magazine.

«Я также думал о поездке, но я принял решение: Если я поеду, то я поеду в Москву и в Киев, в оба места, а не только в одно», — сказал папа Римский Франциск. Он отметил, что позиция Святого Престола «заключается в стремлении к миру и поиску взаимопонимания». По его словам, Святой Престол готов выступить в качестве посредника между двумя странами.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой Престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой Престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало. Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия некоторых зарубежных стран предоставить свою площадку для переговоров России и Украины, но Киеву подобные площадки не нужны. Отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты между Москвой и Ватиканом по данному поводу, представитель Кремля сказал, что нет.

Еще в июле папа Римский Франциск говорил о планах посетить Москву и Киев, чтобы помочь мирно урегулировать конфликт на Украине.

26 августа ТАСС со ссылкой на слова председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова сообщил, что папа Римский Франциск заявил о готовности посетить Донбасс после своего визита в Россию, который запланирован на весну 2023 г. Кроме того, Севастьянов тогда сообщил, что папа Римский сначала хочет посетить Россию перед своим приездом на Украину, куда его активно приглашают местные власти. Понтифик также выразил готовность посетить Россию раньше, нежели весной 2023 г, если его пригласят власти страны. Сам Севастьянов отметил, что данный визит не будет носить религиозного характера, он может «проходить по светской линии»: встреча с президентом и другими высокопоставленными лицами страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных