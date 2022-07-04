Папа Римский заявил о планах посетить Москву и Киев
Папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters, что после поездки в Канаду может отправиться в Москву и Киев, чтобы помочь мирно урегулировать конфликт на Украине.
«И теперь, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — рассказал папа Франциск.
По его словам, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. Несколько месяцев назад Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что сейчас неподходящее время. Папа Франциск в интервью намекнул, что теперь, возможно, что-то изменилось.
3 мая папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своей беседе с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом, которая прошла 16 марта по видеосвязи. По словам папы Франциска, патриарх Кирилл зачитал ему по бумаге все обоснования военной операции на Украине. В ответ папа Римский призвал его использовать не язык войны, а «язык Иисуса».
Затем отдел внешнецерковных связей РПЦ сообщил, что Папа Франциск некорректно изложил свой разговор с патриархом. В РПЦ отметили, что патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт на Украине начался в 2014 г. с событий на Майдане в Киеве, и напомнил о событиях в Одессе, в том числе о трагедии в Доме профсоюзов. Также патриарх заявил, что НАТО нарушило обещание не расширяться на восток.
22 апреля стало известно, что Ватикан отложил встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла, намеченную на июнь. В середине июня Великобритания ввела санкции в отношении патриарха. ЕС также обсуждал такой шаг, но в итоге не принял его.