Папа Римский заявил о планах посетить Москву и Киев

Затем отдел внешнецерковных связей РПЦ сообщил, что Папа Франциск некорректно изложил свой разговор с патриархом. В РПЦ отметили, что патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт на Украине начался в 2014 г. с событий на Майдане в Киеве, и напомнил о событиях в Одессе, в том числе о трагедии в Доме профсоюзов. Также патриарх заявил, что НАТО нарушило обещание не расширяться на восток.