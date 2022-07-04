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Папа Римский заявил о планах посетить Москву и Киев

Ведомости

Папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters, что после поездки в Канаду может отправиться в Москву и Киев, чтобы помочь мирно урегулировать конфликт на Украине.

«И теперь, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — рассказал папа Франциск.

По его словам, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. Несколько месяцев назад Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что сейчас неподходящее время. Папа Франциск в интервью намекнул, что теперь, возможно, что-то изменилось.

3 мая папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своей беседе с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом, которая прошла 16 марта по видеосвязи. По словам папы Франциска, патриарх Кирилл зачитал ему по бумаге все обоснования военной операции на Украине. В ответ папа Римский призвал его использовать не язык войны, а «язык Иисуса».

Затем отдел внешнецерковных связей РПЦ сообщил, что Папа Франциск некорректно изложил свой разговор с патриархом. В РПЦ отметили, что патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт на Украине начался в 2014 г. с событий на Майдане в Киеве, и напомнил о событиях в Одессе, в том числе о трагедии в Доме профсоюзов. Также патриарх заявил, что НАТО нарушило обещание не расширяться на восток. 

22 апреля стало известно, что Ватикан отложил встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла, намеченную на июнь. В середине июня Великобритания ввела санкции в отношении патриарха. ЕС также обсуждал такой шаг, но в итоге не принял его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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