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Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию

Ведомости

Папа Римский Франциск заявил о готовности посетить Донбасс после своего визита в Россию, который запланирован на весну 2023 г., сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, лично говорившего с понтификом.

«Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной и Западом в целом», – заявил Севастьянов.

Кроме того, Севастьянов сообщил, что папа Римский сначала хочет посетить Россию перед своим приездом на Украину, куда его активно приглашают местные власти. Понтифик также выразил готовность посетить Россию раньше, нежели весной 2023 г, если его пригласят власти РФ. Сам Севастьянов отметил, что данный визит не будет носить религиозного характера, он может «проходить по светской линии»: встреча с президентом и другими высокопоставленными лицами страны.

«После посещения Донбасса папа может отправиться на Украину, донести им российскую позицию, помочь найти общие точки соприкосновения, он видит себя в роли посредника с нейтральной позицией», – добавил собеседник агентства.

О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных