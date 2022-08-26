Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию

«Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной и Западом в целом», – заявил Севастьянов.