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Политика

В Ватикане предложили организовать у себя переговоры России и Украины

Ведомости

Святой Престол готов предоставить место для переговоров России и Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. Его слова приводит итальянское информагентство Ansa.

Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой Престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало.

«И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — сказал Галлахер. 

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Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.

В конце сентября глава католической церкви рассказал, что разговаривал с Авдеевым об обмене пленными между Россией и Украиной, а также обсуждал возможности контакта с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что к нему пришли представители Украины со списком, состоящим из 300 имен пленных.

Кроме того, в сентябре папа Римский призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. В октябре он призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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