В Ватикане предложили организовать у себя переговоры России и Украины
Святой Престол готов предоставить место для переговоров России и Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. Его слова приводит итальянское информагентство Ansa.
Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой Престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало.
«И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — сказал Галлахер.
Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.
В конце сентября глава католической церкви рассказал, что разговаривал с Авдеевым об обмене пленными между Россией и Украиной, а также обсуждал возможности контакта с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что к нему пришли представители Украины со списком, состоящим из 300 имен пленных.
Кроме того, в сентябре папа Римский призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. В октябре он призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.