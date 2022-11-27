В Ватикане предложили организовать у себя переговоры России и Украины

«И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — сказал Галлахер.