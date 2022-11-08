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Посол России в Ватикане рассказал об участии папы Римского в обмене военнопленных

Ведомости

Папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон, передает итальянское агентство Askanews со ссылкой на посла России в Ватикане Александра Авдеева.

«Освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет нам Папа Франциск. В этом деле мы высоко ценим личную работу понтифика, выполняющего гуманитарную миссию значительной важности, которая позволяет сотням людей вернуться к своим семьям», — отметил Авдеев.

Во время своего визита в Бахрейн понтифик подтвердил, что несколько раз разговаривал с послом. «Святой Престол делает то, что он должен делать по отношению к пленным», — отметил он.

В конце сентября глава католической церкви рассказал, что разговаривал с Авдеевым об обмене пленными между Россией и Украиной, а также обсуждал возможности контакта с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что к нему пришли представители Украины со списком, состоящим из 300 имен пленных.

«Они попросили сделать что-то, чтобы способствовать обмену. Я сразу позвонил российскому послу, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для ускорения процесса», — пояснил Франциск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что 3 ноября Россия провела с Украиной обмен военнопленным по формуле «107 на 107». Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Позже Министерство обороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена. Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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