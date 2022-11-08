Посол России в Ватикане рассказал об участии папы Римского в обмене военнопленных

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что 3 ноября Россия провела с Украиной обмен военнопленным по формуле «107 на 107». Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Позже Министерство обороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена. Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными.