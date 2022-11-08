Посол России в Ватикане рассказал об участии папы Римского в обмене военнопленных
Папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон, передает итальянское агентство Askanews со ссылкой на посла России в Ватикане Александра Авдеева.
«Освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет нам Папа Франциск. В этом деле мы высоко ценим личную работу понтифика, выполняющего гуманитарную миссию значительной важности, которая позволяет сотням людей вернуться к своим семьям», — отметил Авдеев.
Во время своего визита в Бахрейн понтифик подтвердил, что несколько раз разговаривал с послом. «Святой Престол делает то, что он должен делать по отношению к пленным», — отметил он.
В конце сентября глава католической церкви рассказал, что разговаривал с Авдеевым об обмене пленными между Россией и Украиной, а также обсуждал возможности контакта с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что к нему пришли представители Украины со списком, состоящим из 300 имен пленных.
«Они попросили сделать что-то, чтобы способствовать обмену. Я сразу позвонил российскому послу, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для ускорения процесса», — пояснил Франциск.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что 3 ноября Россия провела с Украиной обмен военнопленным по формуле «107 на 107». Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Позже Министерство обороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена. Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными.
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