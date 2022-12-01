ВКС России запустили ракету-носитель с военными спутниками с Плесецка
Воздушно-космические силы России сегодня осуществили очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны.
«1 декабря 2022 г. с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», – приводит сообщение ТАСС.
В прошлый раз Минобороны сообщило о запуске «Союза-2.1б» с военным спутником 28 ноября, аппарат, получивший название «Космос-2564», был успешно выведен на орбиту. До этого военный спутник «Союзом» запускался 2 ноября.
Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб.
Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.
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