Песков прокомментировал сообщения о перестановках в правительстве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал относиться к сообщениям о якобы планирующихся перестановках в правительстве с долей иронии, не подтвердив их действительность, передает ТАСС.
«Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии», — сказал представитель Кремля агентству. Таким образом Песков прокомментировал сообщения некоторых Telegram-каналов по данной теме.
Днем ранее Песков заявил, что сообщения о запрете на выезд в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента являются «сущей неправдой». До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что сотрудникам администрации президента мужского пола якобы запретили выезжать за пределы страны.
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