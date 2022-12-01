Песков прокомментировал сообщения о перестановках в правительстве

Днем ранее Песков заявил, что сообщения о запрете на выезд в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента являются «сущей неправдой». До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что сотрудникам администрации президента мужского пола якобы запретили выезжать за пределы страны.