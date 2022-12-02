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В российском МИДе возмутились заявлением Франции о создании «специального трибунала»

Ведомости

Российский МИД возмущен заявлением французского внешнеполитического ведомства о создании «специального трибунала», цель которого состоит в расследовании действий России на Украине. Соответствующее заявление МИД опубликовано на официальном сайте ведомства. 

«Возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего «специального трибунала по преступлениям агрессии России». В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной «судебной» инстанции, по сути, не имеющей ничего общего с правосудием», — сказано в сообщении.

МИД России обвинил французское внешнеполитическое ведомство в отказе признавать военные преступления ВСУ и в их замалчивании. Вместе с тем российский МИД рекомендовал Франции выделить нескольких экспертов, которые занялись бы изучением преступлений киевского режима и посетили бы места обстрелов ВСУ. 

«Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет», — сказано в заявлении. В Кремле также сообщили, что подобные трибуналы для расследования действий России на Украине не будут иметь никакой легитимности.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. 

После этого 1 декабря стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных