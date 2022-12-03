Макрон заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что хочет поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после общения с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обсудить ситуацию с гражданской атомной энергетикой на Украине.
«Я планирую вновь переговорить с президентом Путиным после беседы с главой МАГАТЭ, в частности по теме гражданской атомной энергетики. Мы должны продолжать помогать Украине, стремиться избегать эскалации, защищать ЗАЭС и готовить диалог к тому дню, когда все окажутся за столом переговоров», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 (цитата по ТАСС).
Точной даты телефонного разговора Путина и Макрона пока нет, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1 декабря также стало известно, что Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни после переговоров с президентом США Джо Байденом. В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Макрон готов продолжать контакты с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Французский президент ранее указывал на необходимость продолжать диалог с Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.
Ранее на этой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о переговорах по поводу организации его встречи с президентом России. Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.