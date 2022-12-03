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Макрон заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что хочет поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после общения с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обсудить ситуацию с гражданской атомной энергетикой на Украине.

«Я планирую вновь переговорить с президентом Путиным после беседы с главой МАГАТЭ, в частности по теме гражданской атомной энергетики. Мы должны продолжать помогать Украине, стремиться избегать эскалации, защищать ЗАЭС и готовить диалог к тому дню, когда все окажутся за столом переговоров», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 (цитата по ТАСС).

Точной даты телефонного разговора Путина и Макрона пока нет, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1 декабря также стало известно, что Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни после переговоров с президентом США Джо Байденом. В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Макрон готов продолжать контакты с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее по теме: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине

Французский президент ранее указывал на необходимость продолжать диалог с Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.

Ранее на этой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о переговорах по поводу организации его встречи с президентом России. Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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