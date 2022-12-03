Макрон заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

«Я планирую вновь переговорить с президентом Путиным после беседы с главой МАГАТЭ, в частности по теме гражданской атомной энергетики. Мы должны продолжать помогать Украине, стремиться избегать эскалации, защищать ЗАЭС и готовить диалог к тому дню, когда все окажутся за столом переговоров», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 (цитата по ТАСС).