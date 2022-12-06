Медведев сообщил, что сам пишет посты для Telegram-канала
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посты для своего Telegram-канала он пишет самостоятельно. Об этом он сказал на встрече с активистами «Молодой гвардии» «Единой России» и «Волонтерской роты» «Боевого братства».
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что — сбрендил, что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Медведева, чтобы у читателя было доверие, необходимо «говорить правду-матку». «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», — отметил он.
В начале декабря Медведев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете религиозных организаций, якобы связанных с Россией. По его мнению, власти Украины, заставляя людей посещать «правильные» церкви, стали «врагами Христа и православной веры».
20 ноября зампред Совбеза назвал Киев русским городом. Таким образом он прокомментировал заявления украинских политиков о возвращении Крыма в состав Украины. «Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», — написал он.
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