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Медведев сообщил, что сам пишет посты для Telegram-канала

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посты для своего Telegram-канала он пишет самостоятельно. Об этом он сказал на встрече с активистами «Молодой гвардии» «Единой России» и «Волонтерской роты» «Боевого братства».

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что — сбрендил, что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Медведева, чтобы у читателя было доверие, необходимо «говорить правду-матку». «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», — отметил он. 

В начале декабря Медведев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете религиозных организаций, якобы связанных с Россией. По его мнению, власти Украины, заставляя людей посещать «правильные» церкви, стали «врагами Христа и православной веры». 

20 ноября зампред Совбеза назвал Киев русским городом. Таким образом он прокомментировал заявления украинских политиков о возвращении Крыма в состав Украины. «Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», — написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных