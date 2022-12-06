Медведев сообщил, что сам пишет посты для Telegram-канала

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что — сбрендил, что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он (цит. по ТАСС).