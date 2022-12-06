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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине

Ведомости

Россия запросила на 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Украине, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Здесь есть о чем поговорить!» — написал он.

В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что продолжение поставок западного оружия Украине приводит не только к дальнейшей эскалации конфликта, но и к дестабилизации ситуации на европейском континенте.

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны в этих преступных схемах и должностные лица, направляющие вооружения. <...> Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности», — сказал Небензя (цит. по ТАСС). 

Предыдущее заседание Совбеза ООН состоялось 24 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече по видеосвязи. Он вновь предложил лишить Россию права голосовать в Совбезе ООН. Российская сторона, в свою очередь, призвала Зеленского участвовать в заседаниях Совбеза ООН очно, как того требуют правила, уточнил Небензя.

В ходе того же заседания он пояснил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на поставки западного оружия Киеву. Он также подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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