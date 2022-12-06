Байден определится с участием в президентских выборах в начале 2023 года
Действующий президент США Джо Байден примет решение об участии в выборах на пост главы государства в 2024 г. и сообщит о нем в начале следующего года. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
«Вы слышали, что я это уже говорила: президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и он, скорее всего, примет решение в начале следующего года», — сказала она (цит. по ТАСС).
Ранее о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 г. сообщил экс-президент США Дональд Трамп. Незадолго до того, как сделать официальное заявление, он передал Федеральной избирательной комиссии документы о своем выдвижении.
Об аналогичным намерении сообщил и рэп-исполнитель Канье Уэст. Это не первый раз, когда он баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов.
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