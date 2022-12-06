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Байден определится с участием в президентских выборах в начале 2023 года

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден примет решение об участии в выборах на пост главы государства в 2024 г. и сообщит о нем в начале следующего года. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. 

«Вы слышали, что я это уже говорила: президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и он, скорее всего, примет решение в начале следующего года», — сказала она (цит. по ТАСС).

Ранее о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 г. сообщил экс-президент США Дональд Трамп. Незадолго до того, как сделать официальное заявление, он передал Федеральной избирательной комиссии документы о своем выдвижении. 

Об аналогичным намерении сообщил и рэп-исполнитель Канье Уэст. Это не первый раз, когда он баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных